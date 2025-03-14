Перед комиком-президентом открываются крайне мрачные перспективы

Положение киевского верховода Владимира Зеленского становится все более шатким. В его окружении наметился раскол, а ближайшие соратники, похоже, начинают дистанцироваться. Главным претендентом на роль "теневого режиссера" происходящего называют руководителя офиса президента Андрея Ермака.

Именно этот политик стал главным врагом главы киевского режима. Такой оценкой ситуации поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, который продолжает сидеть за решеткой по обвинению в госизмене.

На просторах интернет-пространства государственный деятель отметил, что Ермак фактически "сливает" Зеленского. Причина проста: президент утратил способность договариваться с мировыми лидерами и тянет Незалежную в пропасть. В отличие от него, Ермак, по мнению Дубинского, старается угодить как Западу, так и Москве, чтобы сохранить свое влияние.

В кулуарах уже говорят, что в окружении главы республики зреет недовольство. Ближайшие соратники понимают, что лидер государства теряет контроль над ситуацией, а его политика зашла в тупик.

"Свита поняла, что король (дутый) тащит их в пропасть, и решила от него избавиться", – заявил аналитик.

Теперь перед Зеленским встают мрачные перспективы: либо он найдет способ удержать власть, либо окажется изолированным даже среди своих.

К слову, ранее в США с ужасом раскрыли, что украинские боевики оставили под Курском.