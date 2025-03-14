NYT: Зеленский резко воспринял слова Путина о перемирии

Предложения российского лидера ему совершенно не понравились

Владимир Зеленский вышел из себя, когда услышал заявление Владимира Путина о перемирии на Украине. Украинский президент заявил, что глава России выдвинул так много условий, что "ничего не получится вообще или не получится как можно дольше". Об этом сообщает NYT.

По его словам, желание Путина разобраться с первопричинами конфликта можно рассматривать как "очень предсказуемую манипуляцию".

"Путин, конечно, боится сказать президенту Трампу напрямую, что он хочет продолжать эту войну, хочет убивать украинцев", – заявил Зеленский.

Также его возмутило заявление российского президента о судьбе украинских солдат, которые бегут из Курской области. Ранее Путин указал, что подразделениям не позволят покинуть регион просто так, поэтому лучшим вариантом для них будет просто сдаться. И если его условия об отказе от мобилизации и поставок оружия будут исполнены, это поставит Украину в еще более слабое положение.

Ранее журналистка Ксения Собчак обратила внимание на интересный нюанс в словах Владимира Путина о возможном прекращении огня на Украине. Она указала, что российский лидер в последнее время стал иначе называть американскую администрацию.