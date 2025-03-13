Собчак нашла интересный нюанс в словах Путина о прекращении огня

Президент намеренно подчеркнул изменения в отношениях с американцами

Слова Владимира Путина о том, что Россия готова к прекращению огня на определенных условиях, внимательно изучали не только на Западе, но и в родной стране. Журналистка Ксения Собчак обратила внимание на интересный нюанс в речи президента, который говорит о многом в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

По ее словам, сейчас глава России совсем иначе высказывается о действующей власти в США, чем когда президентское кресло занимал Джо Байден.

"Заметила, что прошлую администрацию Путин назвал "наши так называемые партнеры", а нынешнюю "наши американские партнеры"", – пишет она в своем Telegram.

Подобная риторика может указывать на серьезное потепление в отношениях между странами и возможность урегулирования конфликта на Украине в том случае, если не будут допущены переговорные ошибки.

Напомним, во время пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко Владимир Путин сообщил, что Россия готова к перемирию, которое станет основой прочного урегулирования в будущем. Однако до сих пор остаются нерешенными существенные вопросы по линии соприкосновения и контролю за нарушениями.