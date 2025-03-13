В МИД объяснили неожиданное заявление Лаврова на встрече Путина и Лукашенко

В МИД объяснили неожиданную выходку Лаврова на встрече Путина и Лукашенко
Сергей Лавров. Кадр видео
Российский дипломат произвел фурор во время переговоров

Сергей Лавров, известный своими заявлениями "без купюр" перед журналистами, снова стал звездой встречи президентов России и Белоруссии. Во время беседы Владимира Путина и Александра Лукашенко его настолько утомили вопросы, что он не сдержал своей реакции перед камерами. 

На кадрах, опубликованных в Сети, сотрудники СМИ один за другим подходили к главе МИД. Он старался отвечать на их обращения, но в какой-то момент это начало выводить его из себя.

"Нафиг я сюда пришел?" – задал он риторический вопрос и вызвал хохот прессы.

После случившегося Лавров стал настоящей звездой соцсетей – видео с ним разлетелось по различным Telegram-каналам и платформам.

Неожиданную выходку министра позже объяснила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, дипломат попросту решил повеселить народ и подарить всем еще один мем.

"Вам на радость, нам тоже. Заметьте, все предыдущие вы используете в быту буквально ежедневно. И без выплаты авторских", – сказала она.

Ранее Сергей Лавров стал героем мема из-за кадров, снятых на саммите БРИКС в Казани. На видео неизвестный делегат из Китая случайно наступает министру на ногу, из-за которой он произносит фразу, содержание которой многим показалось нецензурной. Однако в МИД выразили мнение, что на самом деле ничего скандального он не сказал.

Источник: Газета.ру
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