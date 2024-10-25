В МИД раскрыли содержание фразы Лаврова на саммите БРИКС

Не матерился: что сказал Лавров наступившему на ногу делегату
Сергей Лавров. Кадр трансляции заседания БРИКС
Дипломат не сдержал эмоций

Одной из самых громких новостей минувшего саммита БРИКС в Казани стал случай, когда африканский делегат случайно наступил на ногу Сергею Лаврову. Фраза, сказанная российским дипломатом, стала главной интригой в социальных сетях – люди уже сутки пытаются расшифровать его слова по губам.

Некоторые пришли к выводу, что содержание фразы было нецензурным. Народ отметил, что на это может указывать реакция Юрия Ушакова, посмеявшегося со сказанного. Вскоре в Сети стали появляться видео с озвучкой Лаврова и тем, что он мог сказать в адрес делегата. Естественно, без цензуры.

В российском МИД вскоре заявили, что публикация является фейковой и призвали людей ей не верить. По их словам, неизвестные сгенерировали голос Лаврова и подставили на видео. При этом в ведомстве отметили, что фраза действительно вызвала массу споров в интернете, предложив свой вариант расшифровки и опровергая матерное содержание.

"Может, все проще, и правильный ответ: "Проходи быстрее"?" – указывает МИД.

Как известно, Сергей Лавров не всегда использует исключительно дипломатическую лексику. В некоторых случаях он отпускал крепкое слово в адрес западных журналистов, которые задавали странные и провокационные вопросы. Часть его высказываний в результате стала крылатой.

Источник: МИД России
По теме

"Нарываются": русофобская пощечина Польши получила жесткий ответ в Москве

Поляки сами загоняют себя в безвыходную ситуацию

"Две клешни": генерал ВСУ объявил о катастрофе на передовой

Ситуацию уже не исправить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей