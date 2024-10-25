В МИД раскрыли содержание фразы Лаврова на саммите БРИКС

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Одной из самых громких новостей минувшего саммита БРИКС в Казани стал случай, когда африканский делегат случайно наступил на ногу Сергею Лаврову. Фраза, сказанная российским дипломатом, стала главной интригой в социальных сетях – люди уже сутки пытаются расшифровать его слова по губам.
Некоторые пришли к выводу, что содержание фразы было нецензурным. Народ отметил, что на это может указывать реакция Юрия Ушакова, посмеявшегося со сказанного. Вскоре в Сети стали появляться видео с озвучкой Лаврова и тем, что он мог сказать в адрес делегата. Естественно, без цензуры.
В российском МИД вскоре заявили, что публикация является фейковой и призвали людей ей не верить. По их словам, неизвестные сгенерировали голос Лаврова и подставили на видео. При этом в ведомстве отметили, что фраза действительно вызвала массу споров в интернете, предложив свой вариант расшифровки и опровергая матерное содержание.
"Может, все проще, и правильный ответ: "Проходи быстрее"?" – указывает МИД.
Как известно, Сергей Лавров не всегда использует исключительно дипломатическую лексику. В некоторых случаях он отпускал крепкое слово в адрес западных журналистов, которые задавали странные и провокационные вопросы. Часть его высказываний в результате стала крылатой.
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