Военкор Котенок сообщил о новой тактике ВСУ в Белгородской области

Украинцы не оставляют попыток взять под контроль несколько населенных пунктов

Российские войска продолжают успешно уничтожать противника на границе Белгородской области. На фоне больших потерь техники ВСУ пришлось задействовать новую тактику мелких пехотных групп, пытаясь проникнуть вглубь России. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.

По его словам, украинские подразделения, которые ранее подошли к окраине Демидовки, были частично уничтожены, а остальная часть отошла. Тем не менее, пока рано делать вывод, что ВСУ решили отказаться от активных боевых действий. Он отметил, что обстановка остается напряженной.

"Поддержку противника осуществляет авиация, РСЗО, включая "Хаймарсы", ударные и разведывательные БПЛА", – написал Котенок.

Российские источники на границе указывают, что сейчас украинская армия несет большие потери рядом с Белгородской областью – от 300 до 500 человек за последнее время. Но вместе с этим ВСУ продолжают наращивать силы, чтобы попытаться отбить какой-либо населенный пункт в регионе.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что из приграничного Краснояружского района эвакуировали почти всех жителей. Он отметил, что пока возвращаться в собственные дома нельзя из соображений безопасности.

Напомним, о первых попытках ВСУ прорваться в еще один российский регион стало известно в начале прошлой недели.