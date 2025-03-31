Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" у России

Взбесившийся из-за Путина Трамп сделал заявление о России
Дональд Трамп. Фото: President Donald J. Trump / wikimedia.org
Американский лидер недоволен скоростью принятия решений

Американский президент Дональд Трамп остался недоволен скоростью принятия условий урегулирования украинского конфликта. В частности он выразил претензии в отношении российского лидера, который ранее раскритиковал авторитет Зеленского и предложил ввести на Украине внешнее управление. Глава США отметил, что зол из-за подобного комментария. 

На этом фоне взбесившийся из-за Путина Трамп сделал заявление о России. По его словам, у страны есть "психологический дедлайн" для того, чтобы дать согласие на прекращение огня.

"Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад", – сказал лидер.

При этом он считает, что Москва все же настроена на заключение перемирия. Глава США напомнил, что у него сложились хорошие отношения с Владимиром Путиным и он не думает, что российский президент нарушит данное слово. Трамп подчеркнул, что России нужно пойти на сделку, несмотря на отношение к Зеленскому.

Также Трамп остался недоволен и украинским лидером, который, по его словам, хочет отказаться от соглашения по недрам. Президент подчеркнул, что если его условия не примут, то у Украины будут большие проблемы.

Ранее СМИ раскрыли реальное отношение Дональда Трампа к украинскому государству и его главе.

Источник: The Hill
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