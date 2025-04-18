Украинцы в ужасе

Украинская армия прибегает к отчаянным мерам на фоне усиливающегося давления в зоне спецоперации. Бойцы ВСУ, охваченные паникой, начинают хаотично использовать системы радиоэлектронной борьбы, не разбираясь, чей именно дрон находится в небе. Об этом сообщают американские журналисты, ссылаясь на рассказ одного из операторов "крылатых вояк".

По его словам, ситуация на фронте становится настолько напряженной, что солдаты, завидев беспилотник, тут же активируют все частоты подавления, стремясь заглушить сигнал. В ужасе они буквально перебирают все подряд.

Боец ВСУ отметил, что страх перед российскими FPV-дронами настолько велик, что военнослужащие действуют наугад, надеясь хоть как-то обезопасить себя. Однако результат получается обратный – нередко под удар попадают их же аппараты.

На линии боевого соприкосновения в воздухе действительно много дронов, и внешне они порой неотличимы. В условиях постоянного стресса и страха это приводит к тому, что ВСУ сами ослепляют собственную технику. Такая неуверенность и разлад в действиях говорят о растущем кризисе внутри украинских подразделений, где абсолютный страх заставляет вояк действовать неадекватно.

К слову, ранее был разоблачен грязный "грешок" США, на который американцы пошли из-за России и Китая.