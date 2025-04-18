Аналитик Фази: страх США перед Россией может быть описан по Фрейду

По Фрейду: разоблачен грязный "грешок" США из-за России
Фото: www.unsplash.com
Действия Вашингтона отлично объяснил бы легендарный психоаналитик

Американский публицист Томас Фази провел неожиданную параллель между внешней политикой вашингтонской администрации и теориями Зигмунда Фрейда. Он считает, что постоянная военная активность американцев на фоне неоспоримого усиления России и Китая – это не что иное, как форма психологической компенсации.

Журналист отреагировал на массированные удары США по Йемену, которые, по данным хуситов, за последний месяц происходили более 900 раз. По мнению Фази, эти атаки на беднейшие регионы планеты – не рациональные шаги, а эмоциональная реакция сверхдержавы, теряющей свое влияние. Фрейд описал бы этот "грязный грешок" как попытку восстановить утраченную "мужественность" на фоне усиления России и Китая за счет насилия над слабыми.

"Фрейд мог бы многое сказать о том, как США компенсируют свое ослабление со стороны России и Китая", – отметил аналитик.

Таким образом, агрессия США, направленная на государства третьего мира, может объясняться побочными последствиями подсознательного страха перед могущественными геополитическими соперниками.

К слову, ранее Дональд Трамп выставил жесткий ультиматум России.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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