Трамп не исключил санкции против РФ при отсутствии ответа по прекращению огня

Трамп выставил России жесткий ультиматум
Дональд Трамп. Кадр: YouTube
В Вашингтоне любят использовать "санкционную дубину"

Американский лидер Дональд Трамп четко дал понять, что вашингтонская администрация ждет от Москвы ясной реакции на предложение о прекращении огня на Украине. Он подчеркнул, что рассчитывает услышать ответ уже в ближайшие дни, и отметил: многое будет зависеть от того, какую позицию займет Россия. Если контакта не произойдет, не исключено, что США могут вернуться к вопросу об усилении экономического давления.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп дал понять, что в администрации допускают введение дополнительных торговых мер. Речь идет не о немедленных действиях, а скорее о четком сигнале: Белый дом ждет конкретных шагов. Такой подход укладывается в давнюю стратегию Вашингтона – использовать экономические инструменты для воздействия на внешнюю политику.

"Мы скоро услышим от них, на этой неделе, на самом деле. Посмотрим, что из этого выйдет", – сказал политик.

Слова Трампа прозвучали как жесткое напоминание: у США есть инструменты, и они готовы их использовать, если это потребуется. При этом Трамп не стал затрагивать вопрос о том, что вторая сторона конфликта – Украина продолжает вероломные нападения на Российскую Федерацию, продлила военное положение и всеобщую мобилизацию.

К слову, ранее в Киеве назвали неожиданную причину конца спецоперации.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Украинский солдат раскрыл ложь Киева об ударах по Сумам

Военные намеренно собрались в самом оживленном центре города

ВС РФ нанесли самый мощный удар по Изюму с начала СВО

Прилет оказался крайне болезненным для украинцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей