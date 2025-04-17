В Вашингтоне любят использовать "санкционную дубину"

Американский лидер Дональд Трамп четко дал понять, что вашингтонская администрация ждет от Москвы ясной реакции на предложение о прекращении огня на Украине. Он подчеркнул, что рассчитывает услышать ответ уже в ближайшие дни, и отметил: многое будет зависеть от того, какую позицию займет Россия. Если контакта не произойдет, не исключено, что США могут вернуться к вопросу об усилении экономического давления.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп дал понять, что в администрации допускают введение дополнительных торговых мер. Речь идет не о немедленных действиях, а скорее о четком сигнале: Белый дом ждет конкретных шагов. Такой подход укладывается в давнюю стратегию Вашингтона – использовать экономические инструменты для воздействия на внешнюю политику.

"Мы скоро услышим от них, на этой неделе, на самом деле. Посмотрим, что из этого выйдет", – сказал политик.

Слова Трампа прозвучали как жесткое напоминание: у США есть инструменты, и они готовы их использовать, если это потребуется. При этом Трамп не стал затрагивать вопрос о том, что вторая сторона конфликта – Украина продолжает вероломные нападения на Российскую Федерацию, продлила военное положение и всеобщую мобилизацию.

К слову, ранее в Киеве назвали неожиданную причину конца спецоперации.