Боец ВСУ Юдж: ВС РФ продвигаются "табунами" на Лиманском направлении

"Сдержать невозможно": ВСУ объявили о катастрофе на Лиманском направлении
Фото: соцсети
Украинцы бьют тревогу из-за происходящего на фронте

Украинские источники сообщают, что российские войска серьезно усилили наступление на Лиманском направлении. Солдаты ВСУ отмечают, что ситуация катастрофическая из-за большого преимущества у противника.

Боец с позывным Юдж из 66-1 бригады рассказал, что ВС РФ идут в атаку отрядами по 10-12 бойцов. Примерное соотношение сил составляет 1 к 12 не в пользу ВСУ. 

"Россияне продвигаются уже табунами, нынешними силами ВСУ сдержать такое нашествие невозможно", – пожаловался комбат.

Армия РФ задействует для продвижения окружающую среду и погодные условия, маскируясь для нанесения удара. Украинцы полагают, что противник хочет закрепиться правом берегу Черного Жеребца, что несет угрозу для Лимана и Боровой. 

Юдж отметил, что они пытаются сорвать планы ВС РФ с помощью дронов и артиллерии. Однако вряд ли смогут добиться успехов, если к ним на помощь не подоспеют резервы. В противном случае остановить российских солдат не выйдет.

Ранее украинский солдат раскрыл правду об ударах по Сумах. Он утверждает, что в случившемся виновато командование и местные власти, которые поставили под удар собственное население.

Источник: Политика страны
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