Военные намеренно собрались в самом оживленном центре города

Украинские власти обвинили Россию в "чудовищном" нападении на гражданское население в Сумах, в результате которого погибли 35 человек. Однако в действительности оказалось, что именно ВСУ подставили собственный народ под удар.

Как рассказал украинский солдат изданию The Washington Post на условиях анонимности, в этот момент в подземных помещениях действительно проходило награждение военных. Они намеренно спрятались под землей, чтобы не стать жертвой ракетной атаки.

Американские журналисты напомнили, что, согласно международному праву, обе стороны конфликта обязаны принимать меры для предотвращения нанесения вреда гражданскому населению. Однако эти же законы требуют от Украины избегать размещения военных целей в густонаселенных гражданских районах.

"Украинское правительство публично не признало факт проведения церемонии, а вместо этого сосредоточилось на большом количестве жертв", – напомнили в статье.

Сообщается, что в результате нанесения удара ни один из военных, прятавшихся под землей, не пострадал. Украинский солдат заявил, что считает абсолютно виновным в случившемся главу военной администрации Сумской области Владимира Артюха, которого после происшествия уволили по указу Зеленского.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия допустила ошибку во время удара по Сумам.