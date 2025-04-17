По оценкам некоторых, конфликтная ситуация скоро свернется

В Раде озвучили неожиданную причину, по которой финал российской спецоперации по демилитаризации киевского режима вот-вот должен произойти.

Так, украинский парламентарий Александр Дубинский обратил внимание на то, что продолжение конфликта в его родной стране уже невозможно объяснить ничем, кроме неадекватного состояния самого Владимира Зеленского.

Нардеп Верховной рады уверен, что финал всей этой истории уже близко. Он считает, что украинский верховод окончательно утратил связь с реальностью, и больше не существует ни одной внятной причины, способной оправдать затягивание боевых действий.

Политик убежден, что киевская власть рушится, и перемены – вопрос времени. В своем обращении к гражданам он призвал украинцев быть осторожными и не попадаться военкоматам, выразив уверенность в том, что силовая машина режима скоро захлебнется. Он намекнул, что мобилизация уже ничего не решает, а лишь оттягивает неминуемое.

"Все очень скоро закончится. Не попадайтесь ТЦК", – обратился он к украинцам.

Тем временем, российский парламентарий Юрий Нестеренко, представляющий Крым, заявил, что недавнее решение Киева о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до августа – это фактический отказ от любых попыток к диалогу. Он считает, что такой шаг – прямой вызов мирным инициативам Дональда Трампа, который ранее предлагал конкретные шаги для деэскалации.

К слову, ранее бывшие вагнеровцы лихо пошутили про Курскую область.