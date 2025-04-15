WSJ: Трамп отказался верить в возможное предательство Путина

Трамп отреагировал на предупреждения о предательстве Путина
Фото: kremlin.ru / wikimedia.org
Глава США отказывается верить, что намерения Москвы положить конец конфликту - лишь часть политической игры

Советники американского президента Марк Рубио и Кит Келлог провели встречу с Дональдом Трампом, во время которой предупредили его о возможном предательстве со стороны Владимира Путина в отношении мирных договоренностей по Украине. Они указали, что глава России до сих пор не проявил подлинного интереса к сделке, на что бизнесмен отреагировал неожиданным образом, сообщает The Wall Street Journal.

Во время бесед чиновники посоветовали Трампу проявлять большую осторожность в отношениях с российским президентом и занять более жесткую позицию в отношении требований Москвы о территориальных уступках со стороны Киева.

"Однако Трамп по-прежнему поддерживает спецпредставителя Стива Уиткоффа, который считает, что Путин хочет заключить мир после двух встреч с ним в Москве", – рассказали источники.

Как отмечают журналисты, глава США хочет положить конец украинскому конфликту, чтобы приступить к более скорому сближению с Россией. И хотя иногда он выглядел раздраженным из-за действий Кремля, свою угрозу ввести новые санкции на экспорт российской нефти не выполнил.

Сообщается, что советники Трампа, которые выступают за более жесткий подход к Москве, поддерживают его цель прекратить трехлетнее противостояние на Украине. Но после удара по Сумам в администрации возникли разногласия по поводу дальнейшего подхода к России.

Ранее в Москве объяснили, почему СВО не закончится в 2025 году.

Источник: The Wall Street Journal
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