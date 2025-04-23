Reuters: Набиуллина останется на посту главы ЦБ до 2027 года

Источники раскрыли правду о замене Набиуллиной в ЦБ после атак
Эльвира Набиуллина. Фото: АГН "Москва"
Стало известно, что замены экономисту до сих пор нет

После повышения ключевой ставки Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России, столкнулась с жесткой критикой со стороны некоторых чиновников и представителей власти. Ее обвиняли в слишком большой одержимости борьбы с инфляцией. Однако, как сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника, экономист сохранит свой пост до 2027 года, вопреки атакам на нее со стороны недовольных.

По словам осведомителей, Набиуллина находится в безопасности до тех пор, пока не сделает какую-либо серьезную политическую ошибку. Ее контракт истекает через два года, и на этом фоне в Москве обеспокоены подбором потенциальной кандидатуры для замены.

"Сейчас проблем нет, проблема будет в 2027 году, когда вместе с ней уйдет и половина Центрального банка, а альтернативной команды просто не будет", – заявили источники.

Они утверждают, что должность главы ЦБ, несмотря на престиж, оплачивается ниже, чем в коммерческих организациях. К тому же она сопряжена с более высоким риском попасть под западные санкции.

Ттакже менять Набиуллину не хотят из-за ситуации в мировой экономике. До конца не понятно, как введенные Дональдом Трампом пошлины отразятся на России, и опыт главы ЦБ в урегулировании кризисов может очень пригодиться.

Источник: Reuters

"Не о чем говорить": Зеленский жестко ответил на мирную инициативу Трампа

Украинский президент отказывается идти на уступки

"Ставит под угрозу": в США запаниковали из-за перемен на карте мира

Ситуация меняется кардинальным образом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей