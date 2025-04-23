Reuters: Набиуллина останется на посту главы ЦБ до 2027 года

Стало известно, что замены экономисту до сих пор нет

После повышения ключевой ставки Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России, столкнулась с жесткой критикой со стороны некоторых чиновников и представителей власти. Ее обвиняли в слишком большой одержимости борьбы с инфляцией. Однако, как сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника, экономист сохранит свой пост до 2027 года, вопреки атакам на нее со стороны недовольных.

По словам осведомителей, Набиуллина находится в безопасности до тех пор, пока не сделает какую-либо серьезную политическую ошибку. Ее контракт истекает через два года, и на этом фоне в Москве обеспокоены подбором потенциальной кандидатуры для замены.

"Сейчас проблем нет, проблема будет в 2027 году, когда вместе с ней уйдет и половина Центрального банка, а альтернативной команды просто не будет", – заявили источники.

Они утверждают, что должность главы ЦБ, несмотря на престиж, оплачивается ниже, чем в коммерческих организациях. К тому же она сопряжена с более высоким риском попасть под западные санкции.

Ттакже менять Набиуллину не хотят из-за ситуации в мировой экономике. До конца не понятно, как введенные Дональдом Трампом пошлины отразятся на России, и опыт главы ЦБ в урегулировании кризисов может очень пригодиться.