Лаврова возмутило отсутствие надписи на русском на мемориале в Узбекистане

Дерзкая выходка Узбекистана возмутила Лаврова во время визита в страну
Сергей Лавров. Кадр видео
Политик дипломатично указал на неприемлимый жест республики

Сергей Лавров во время официального визита в Узбекистан посетил мемориал "Скорбящая мать", расположенный на Площади Памяти и почестей в Ташкенте. Министр иностранных дел России был невероятно возмущен изменениями на памятнике советским воинам.

Глава дипломатического ведомства обратил внимание, что мемориальная надпись на памятном месте сейчас выполнена на английском языке. Ранее, согласно открытым источникам, там была русская фраза "Ты навсегда в наших сердцах" – она украшала памятник, как минимум, до 2016 года.

Мемориал до 2016 года. Фото: wikimedia.org

Сейчас же там написано "You are always in our heart, my dear". Когда именно все заменили, не сообщается.

Мемориал во время визита Лаврова. Фото: соцсети

Подобная дерзкая выходка Узбекистана возмутила Сергея Лаврова. Дипломат в беседе с экскурсоводом обратил внимание на эту деталь и поинтересовался, каким образом на памятник павшим в годы ВОВ узбекским солдатам занесло англичан. В ответ ему сказали, что в городе есть надписи на разных языках, поскольку он туристический.

"Ну русского не вижу <...> Мать – это самое святое", – указал Лавров.

Ранее Лавров поставил на место поддержавшего Украину Токаева.

Источник: ТАСС
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