Медик рассказал о последствиях болезни, подкосившей Анну Asti

Аsti сделали предупреждение после срыва съемок "Голоса" из-за гриппа
Фото: АГН Москва
Полное восстановление занимает порядка трех недель

Анна Asti, которую не обошел стороной гонконгский грипп, не смогла участвовать в "Голосе", где должна была выступить в качестве одной из жюри. Поэтому съемки телешоу на Первом канале оказались под угрозой.

Терапевт Андрей Звонков отметил, что артистка лечится дома, как все нормальные люди. После выздоровления придется приводить в норму здоровье – и в том числе голос.

Гонконгский грипп, отметил Звонков, "садится" на эпителии верхних дыхательных путей (от носа и до бронхов). Полное выздоровление занимает около трех недель, а тяжесть заболевания определяется степенью поражения.

"Если он доберется до легких, можно получить атипичную пневмонию гриппозную с отеком легких. Нужно грамотное лечение", – отметил медик.

Напомним, до этого сообщалось, что Asti станет новым наставником в "Голосе". Однако днем ранее оказалось, что певица заболела. У Анны высокая температура. Организаторы перенесли съемки, и пока что все в подвешенном состоянии. Телеведущая Яна Чурикова призналась СМИ, что команда шокирована. Если Анна не успеет восстановиться в скором времени, съемки придется переносить на январь.

