Асти прервала молчание после слухов о психическом расстройстве

Асти прервала молчание после слухов о психическом расстройстве
Фото: соцсети
Знаменитость высказалась о своем состоянии здоровья

В последнее время поклонники подозревают, что Анна Асти страдает от расстройства пищевого поведения. Артистка сильно похудела, а также практически ничего не ест, заменяя обычные приемы пищи на кофе. Люди опасаются, что всему виной могут быть личные проблемы знаменитости, которая не так давно рассталась с супругом – это произошло вскоре после того, как ее интимные снимки и видео с неизвестным мужчиной попали в Сеть.

Сама Анна уверяет – никакого психического расстройства у нее нет. Порой она и правда не может поесть из-за трудного графика и постоянных нервов, но это не значит, что ей требуется лечение. По ее словам, у нее все хорошо, и она придерживается сбалансированного питания.

"На завтрак я всегда съедали любо одно яйцо всмятку, либо два и гречневые хлопья. Это мой стандартный завтрак", – призналась она.

Также артистка утверждает, что предпочитает пить кофе с апельсиновым соком, а это уже дополнительные калории и глюкоза. При этом она подчеркнула, что выглядит хорошо, а не так, как люди, которые морят себя голодом.

Ранее сообщалось, что зрители массово покинули концерт Анны Asti в Уфе.

Источник: Пятый канал

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