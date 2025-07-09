Анна Asti высказалась о разрыве с мужем

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Любимая поклонницами певица и настоящий кумир всех "разведенок" Анна Asti (в миру – Анна Дзюба) неожиданно мягко намекнула, что ее семейная жизнь подошла к концу.
Певица, у которой почти каждая песня – маленькая драма о расставании, в интервью предпочла не вдаваться в детали личной истории. Но из ее слов можно сделать вывод, что слухи о разрыве с мужем и по совместительству концертным директором Станиславом Юркиным имеют под собой почву.
Прямого признания не последовало, но в ответ на вопрос о разводе Анна с интригующей улыбкой напомнила, что люди появляются и исчезают, а иногда на смену одним приходят другие, и порой это не потеря, а скорее "новое приобретение".
Звезда не выглядит расстроенной: Asti рассказала, что с головой ушла в ремонт своего загородного дома, а еще совсем недавно обзавелась новой недвижимостью неподалеку – ждет, когда закончится стройка, чтобы перевезти туда свою коллекцию антикварной посуды.
По словам артистки, в ее гараже уже нет места: собрание фарфора пополняется экземплярами XVII–XVIII веков, преимущественно из Франции и Германии.
Интерес к личной жизни Анны Asti не случаен: ее лиричные, немного грустные песни давно стали отдушиной для женщин, переживающих расставания.
Напомним, что в феврале 2025 года появились слухи о разрыве артистки и ее супруга. По информации издания Super.ru, семья рассталась еще в декабре 2024 года. При этом Юркин продолжает быть концертным директором Asti, несмотря на крах семейной лодки.
К слову, однажды артистка лишилась зубов прямо на концерте.
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