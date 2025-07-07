Кэти Перри разрыдалась на сцене после разрыва с Орландо Блумом

Артистка столкнулась с черной полосой в жизни

Во время выступления в Австралии певица Кэти Перри расплакалась на сцене перед поклонниками. Знаменитость сложила пальцы в форме сердца и обратилась в этот момент к зрителям, поблагодарив ее за поддержку. Эмоциональный срыв произошел с артисткой на фоне массовой критики ее гастрольного тура и разрыва с Орландо Блумом после девяти лет отношений.

Источники говорят, что в течение последнего года Перри и Блум фактически живут порознь и не сходятся во многих жизненных вопросах. При этом они предпринимали попытки спасти свои отношения, но это не увенчалось успехом. После появившейся в СМИ новости о разрыве пары актер дебютировал как холостяк на свадьбе Безоса и Санчез в Италии, где у него состоялись рандеву сразу с несколькими свободными девушками. Например, Орландо обнимался с Ким Кардашьян и гулял с Сидни Суини по Венеции.

При этом недавно артист опубликовал на своей странице в соцсетях несколько странных сообщений, как бы намекая, что не намерен возвращаться к супруге.

"Каждый день – это новое начало. То, что мы делаем сегодня, – это самое важное. Главное – сделать первый шаг. Мужественное преодоление одного маленького страха дает вам смелость справиться со следующим", – написал он.

Поговаривают, что финальной точкой в отношениях знаменитостей стала поездка Кэти Перри в космос, которую ее супруг не одобрил. Также он не смог ее поддержать из-за провального мирового турне.