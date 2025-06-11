Лепс спровоцировал слухи о разрыве с 19-летней невестой

Знаменитость заявил, что его пассия – уже в прошлом

Свадьба Григория Лепса с молодой возлюбленной Авророй Кибой, вероятно, не состоится. В недавнем интервью певец резко высказался о девушке, чем спровоцировал слухи о разрыве.

Когда журналисты спросили у исполнителя подробности о его возлюбленной, то он указал, что понятия не имеет, чем она сейчас занимается. Более того, больше ему этот факт не интересен.

"Это уже не мои проблемы, больше не намерен комментировать прошлое", – заявил артист.

На фоне этого высказывания появились слухи, что Лепс и Киба больше не вместе. Сейчас девушка живет на две страны, разъезжая между Россией и Великобританией, где она проходит обучение. Дополнительно благодаря роману с артистом Аврора стала чаще мелькать в светской хронике и появляться в популярных развлекательных шоу, что спровоцировало слухи о пиар-романе с исполнителем "Рюмки водки".

Сам Григорий утверждал, что никогда не позволит своей 19-летней возлюбленной стать артисткой и выходить на сцену. Не исключено, что это могло стать причиной проблем в отношениях пары.

Ранее стало известно, что Аврора Киба поругалась с Филиппом Киркоровым на популярном шоу.