Аврора Киба рассказала, чем покорила сердце Лепса

Аврора Киба раскрыла, чем покорила сердце Лепса
Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: соцсети
Девушка любит общаться с подписчиками в социальных сетях

Звезда соцсетей Аврора Киба поделилась с подписчиками мыслями о том, что именно привлекло к ней Григория Лепса. По ее словам, секрет кроется в обаянии и живом характере – именно это покорило сердце известного певца.

В социальных сетях девушка выложила нарезку ярких моментов со своим участием. На видео она смеется, посылает воздушные поцелуи, позирует с пеной на голове, ест фастфуд и дурачится перед камерой. Среди этих кадров мелькнуло и фото с Лепсом, где 62-летний артист корчит гримасу, а его молодая избранница сияет улыбкой.

История их романа вызвала волну обсуждений в Сети. Студентка стала известна именно после начала отношений со звездой, что породило массу слухов. Некоторым кажется, что пара больше заинтересована в публичности, чем в настоящих чувствах – не исключено, что за громкой историей скрывается просто пиар.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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