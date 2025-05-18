Лепс назвал внутренний мир секретом обаяния Стаса Михайлова

Российские женщины без ума от певца

Григорий Лепс, известный своими дружескими отношениями со многими артистами российской сцены, рассказал, в чем, по его мнению, кроется секрет популярности Стаса Михайлова среди женщин.

По словам певца, у его звездного коллеги есть что-то внутренне притягательное – именно это и вызывает у многих дам восхищение. Он признался, что искренне радуется успеху друга и не сомневается, что тот заслужил свою любовь публики.

При этом исполнитель хита "Рюмка водки на столе" добавил, что не видит смысла в том, чтобы его звездный друг что-то менял в себе – ни внешность, ни поведение. Артист напомнил, что идеальных людей не существует, и потому не исключено, что кому-то его товарищ может не нравиться, но это не отменяет того, насколько сильное впечатление он производит на своих поклонниц.