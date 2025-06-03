Анна Asti рассказала, как лишилась зубов прямо на концерте

Анна Asti лишилась зубов прямо на концерте
Анна Asti. Фото: соцсети
Девушке пришлось сделать вид, что все нормально

Известная российская исполнительница Анна Asti вспомнила, как во время одного из своих шоу осталась без красивой улыбки.

Как рассказала знаменитость, во время выступления микрофон неожиданно вылетел у нее из рук и улетел в сторону. Перед этим он сильно ударил ее в область рта.

Звезде быстро передали технику на замену, и она повернулась, чтобы продолжить петь. Именно в этот момент любимица публики почувствовала, что у нее во рту оказались осколки зубов.

По словам артистки, неприятный инцидент случился прямо во время исполнения второй песни. Она призналась, что была напугана этим происшествием и очень переживала, что может начать шепелявить.

В конце концов, звезда отвернулась от зрителей, выплюнула осколки зубов и продолжила петь.

Источник: Шоу "Натальная карта" ✓ Надежный источник

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