Анна Asti рассказала, как лишилась зубов прямо на концерте

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Известная российская исполнительница Анна Asti вспомнила, как во время одного из своих шоу осталась без красивой улыбки.
Как рассказала знаменитость, во время выступления микрофон неожиданно вылетел у нее из рук и улетел в сторону. Перед этим он сильно ударил ее в область рта.
Звезде быстро передали технику на замену, и она повернулась, чтобы продолжить петь. Именно в этот момент любимица публики почувствовала, что у нее во рту оказались осколки зубов.
По словам артистки, неприятный инцидент случился прямо во время исполнения второй песни. Она призналась, что была напугана этим происшествием и очень переживала, что может начать шепелявить.
В конце концов, звезда отвернулась от зрителей, выплюнула осколки зубов и продолжила петь.
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