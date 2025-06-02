Гоген Солнцев рассказал, почему расстался с женой

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Гоген Солнцев, известный своими скандальными выходками, рассказал, почему расстался с супругой Полиной Давыдовой. В последнее время о нем не было слышно, и журналисты решили поинтересоваться, как у него обстоят дела.
Как стало известно из выпуска программы "ДНК" на НТВ, сын Иван, которого Давыдова родила в 2024 году, не является биологическим ребенком шоумена. Именно он сам озвучил эту информацию в эфире.
Теперь артист больше не живет с Полиной. Он сообщил, что считает отношения с ней завершенными, так как она его предала и изменила ему. По словам шоумена, у него сейчас все в порядке: он занят новыми проектами и уже находится в других отношениях. В разговоре с журналистами артист в грубой форме отправил бывшую к тому, кто сделал ей ребенка.
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