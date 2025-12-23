Россияне назвали любимую песню для корпоратива

Большинство предпочитает под Новый год поп-музыку, гласят исследования

Четрветь опрошенных россиян (24%) предпочитает слушать на корпоративах современную музыку, практически столько же (23%) – хиты "нулевых" и 90-х годов. Об этом пишет Газета.ru, ссылаясь на итоги проведенных опросов в профильных агентствах и сервисах.

При этом каждый второй (69%) подтверждает, что на работе занимаются организацией корпоративов – речь идет о традиционных новогодних праздниках. Однако посещает их только треть штата. 40% предпочитают посещать такие мероприятия выборочно, еще треть (30%) отказываются от участия.

Главные любители корпоративов оказались на Дальнем Востоке(81%). На втором месте оказалось Приволжье с показателем в 75%. За ним следует Москва с 72%.

Самые популярные жанры – поп (40%), рок (17%), классическая музыка и джаз – по 13% соответственно. Более половины респондентов предпочли бы услышать на корпоративе живую музыку в исполнении Басты, Zivert, Леонида Агутина, Полины Гагариной, Димы Билана и Artik & Asti.

У 45% опрошенных любовь к караоке. Идеальной песней большинство считают "Коня" группы "Любэ", "Батарейку" "Жуков", "Крошку мою" ("Руки Вверх!"), "Царицу" (Анна Асти), "Если хочешь остаться" ("Дискотека Авария").

