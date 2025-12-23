Россияне назвали любимую песню для корпоратива

Россияне назвали любимую песню для корпоратива
Фото: freepik.com
Большинство предпочитает под Новый год поп-музыку, гласят исследования

Четрветь опрошенных россиян (24%) предпочитает слушать на корпоративах современную музыку, практически столько же (23%) – хиты "нулевых" и 90-х годов. Об этом пишет Газета.ru, ссылаясь на итоги проведенных опросов в профильных агентствах и сервисах.

При этом каждый второй (69%) подтверждает, что на работе занимаются организацией корпоративов – речь идет о традиционных новогодних праздниках. Однако посещает их только треть штата. 40% предпочитают посещать такие мероприятия выборочно, еще треть (30%) отказываются от участия.

Главные любители корпоративов оказались на Дальнем Востоке(81%). На втором месте оказалось Приволжье с показателем в 75%. За ним следует Москва с 72%.

Самые популярные жанры – поп (40%), рок (17%), классическая музыка и джаз – по 13% соответственно. Более половины респондентов предпочли бы услышать на корпоративе живую музыку в исполнении Басты, Zivert, Леонида Агутина, Полины Гагариной, Димы Билана и Artik & Asti.

У 45% опрошенных любовь к караоке. Идеальной песней большинство считают "Коня" группы "Любэ", "Батарейку" "Жуков", "Крошку мою" ("Руки Вверх!"), "Царицу" (Анна Асти), "Если хочешь остаться" ("Дискотека Авария"). 

Ранее мы рассказывали, о четырех идеях, как можно украсить окна в Новый год и сделать их по-настоящему праздничными. 

Источник: Газета.ru

"Крысы бегут с корабля": в СВР описали происходящее на Украине

Дипперсонал Незалежной отказывается возвращаться домой

Запад пришел в изумление после слов Макрона о диалоге с Путиным

"Коалиция желающих" может не принять президента Франции после таких слов, считает политик

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей