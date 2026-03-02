Слава вышла на связь в слезах после срыва концерта: "Не хочу выносить позора"

Слава разрыдалась после срыва концерта в Пензе: "Не хочу выносить такого позора"
Фото: соцсети
Певица заявила, что вышла на сцену лишь из опасения нарваться на огромный штраф

Певица Слава отреагировала на случай с концертом в Пензе: Анастасия, плача, призналась, что не была готова выступать на сцене. Однако вынужденно согласилась из опасений нарваться на немалый штраф (неустойка за невыход бы обошлась ей в 3 млн рублей).

Пензенский концерт Сланевской обернулся громким скандалом: зрители вначале молчали, глядя на ее странное поведение, а затем начали требовать вернуть деньги за билеты. Певица сообщила, что чувствует себя плохо – и готова вернуть средства недовольным зрителям

Треш продолжился позднее: после шоу озлобленные дамы пошли на штурм гримерки Сланевской, требуя возврата средств. Та, пишет "Светский хроник", появилась уже в нетрезвом виде, и заявила, что выпила после концерта.

"Я артистка, а вы никто! Потому что если бы вы были кто, вы бы не сорвали мой концерт!" – выдала она.

Позднее Сланевская вышла на связь в соцсетях, признавшись, что испытывает такое впервые в жизни. Вокалистка, рыдая, сообщила, что не могла выступать – а теперь от пережитого позора не знает, что и делать.

"Клянусь вам. Меня шатало из стороны в сторону. Не потому что я пьяная, а потому что у меня таблетки <...> Мне жутко неприятно, хочу разрыдаться... Не хочу выносить такого позора!" – высказалась Слава.

Громко завершился и концерт в Смоленске: певица не смогла сдержать эмоции и просто покинула сцену, оставив зрителей в недоумении.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
