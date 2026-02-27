Глава киевского режима унизил главу МИД ФРГ

Владимир Зеленский спровоцировал скандал дипломатического уровня, выдав награду федеральному министру иностранных дел Германии Йоханну Вадефулю не по статусу – тот получил орден "За заслуги" второй степени, хотя ему полагался первый.

Устав ордена гласит, что "министры суверенных государств" получают награду первой степени. Вторая же предназначена для заместителей руководителей правительств или парламентов, министров, послов, иных высших должностных лиц, а также лиц, ранее отмеченных ІІІ степенью.

Die Welt, освещающий это событие, сообщил, что направил запрос в Киев за разъяснением деталей, однако он остался без ответа.

Речь идет о госнаграде Украины, которая учреждена в 1996 году указом тогдашнего главы государства за выдающиеся достижения экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сферах общественной деятельности на благо страны.

Это не первый конфуз главы киевского режима в Европе – до этого он во время встречи, посвященной национальной безопасности в Европе, допустил оговорку на английском, выразив надежду на "встречу с сексом" в Париже. В тот момент Зеленский вместо sixth произнес sex scene.

По данным "Страна.ua", которое ссылается на исследование Ipsos, Зеленский занял у украинцев четвертое место в рейтинге доверия. Его уровень доверия составил 49%. Лидером рейтинга стал бывший главком ВСУ и действующий посол в Британии Валерий Залужный – 63%.