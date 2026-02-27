NYT: Украина терпит крах из-за эффективных ударов ВС РФ

"Постепенно сокращается": в США высказались об эффективности ударов армии РФ
Фото: www.unsplash.com
продолжение"Бесит": во Франции со злорадством отреагировали на новый удар по Зеленскому
Западные эксперты внимательно следят за развитием событий

Американские аналитики начали откровенно признавать, что ситуация на линии соприкосновения складывается самым наихудшим для киевского режима образом. Военный специалист Майкл Кофман констатировал, что всушникам не удалось добиться ощутимых результатов, поскольку действия нашей армии оказались результативными и системными.

По его оценке, украинцы всеми силами пытаются наращивать удары по российским землям, однако сталкиваются с серьезными проблемами. Среди ключевых факторов он назвал усталость личного состава ВСУ и давление со стороны ВС РФ, которые в текущем году показали особую эффективность, в том числе на фоне суровых погодных условий.

Эксперт также отметил, что трудности всушников не исчерпываются обстановкой на фронте. Он посетовал, что нестабильность западной поддержки серьезно осложняет стратегическое планирование, а участившиеся случаи дезертирства негативно отражаются на состоянии армии. В итоге, как подчеркнул спец, реальная боеспособность подразделений армии Незалежной на линии соприкосновения постепенно снижается.

"Эффективная боеспособность Украины на передовой постепенно сокращается", – заключил он.

К слову, ранее был раскрыт план Залужного против Зеленского.

Источник: New York Times ✓ Надежный источник
