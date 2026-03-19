Ирина Горбачева оказалась в базе "Миротворца": ее обвинили в поддержке РФ

"Доказательством" стало ее участие в передаче "Разговоры о важном"

Данные российской актрисы Ирины Горбачевой появились в базе скандального украинского сайта "Миротворец", на что обратили внимание журналисты, изучив ресурс.

Уроженка Мариуполя (1988 года рождения) еще в детстве, в 1997-м, переехала с семьей в Россию.

На сайте актрису обвиняют в поддержке РФ, распространении "российской пропаганды" и "покушении на суверенитет Украины". В качестве "доказательств" приводят, в частности, ее участие в съемках роликов для школьных занятий "Разговоры о важном".

"Миротворец" регулярно публикует персональные данные журналистов, ополченцев и даже несовершеннолетних, после чего в адрес фигурантов поступали угрозы. В 2016-м публикацию списков аккредитованных в ДНР и ЛНР журналистов в ОБСЕ называли тревожным шагом, ставящим под угрозу их безопасность.

Ирина Горбачева – далеко не первая российская звезда, попавшая в базу данных "Миротворца". В 2025-м в базе скандального сайта и в розыскные списки Украины угодил Тимати. Ему, как и другим, вменяли "посягательство на территориальную целостность" и нарушение порядка въезда. Правда, как показывает практика, такие объявления чаще всего остаются символическими и на реальную жизнь артистов не влияют.