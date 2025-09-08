Многодетного отца Тимати объявили в розыск на Украине

Курс рубля
Стало известно о неприятном событии в жизни знаменитого музыканта Тимати. Выяснилось, что спецслужбисты Украины внесли его в список разыскиваемых лиц.
Его данные появились в соответствующей базе еще 1 июля, а до этого украинские власти уточнили, что артисту заочно предъявлено обвинение в нарушении порядка въезда и так называемом "посягательстве" на целостность территории страны.
Помимо этого, имя знаменитости добавили и на сайт "Миротворец". Однако подобные шаги давно стали скорее символическими жестами, чем реальными инструментами давления.
Как показывает практика, объявления в розыск в большинстве случаев остаются формальными и не имеют никаких последствий. На жизни российских исполнителей это никак не отражается.
Интересно, что в личной жизни Тимати недавно произошли перемены – у него появился третий ребенок. Все его дети рождены разными женщинами, но артист гордится тем, что является многодетным отцом.
Стоит напомнить, что ранее аналогичные действия со стороны Киева предпринимались и против других известных артистов. Так, в розыск украинские власти объявляли Григория Лепса.
