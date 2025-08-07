"Дима границ не знал": друзья назвали истинную причину развода Дибровых

"Дима границ не знал": друзья назвали истинную причину развода Дибровых
Фото: соцсети
По их словам, в браке модели и ведущего было много трудностей

Знакомые из рублевской тусовки, в которой были также семьи Дибровых и Товстик, рассказали подробности громкого скандала с изменой. По их словам, о женах богачей они не могут сказать ничего плохого, в отличие от знаменитого ведущего.

Например, Елена Товстик всегда была очень порядочной и верной супругой. Она не циклилась на деньгах, а все дорогие подарки от Романа воспринимала с благодарностью, но откладывала на будущее детям. Бизнесмен очень тепло отзывался о жене и относился к ней как королеве, но в свою семью они старались лишний раз никого не подпускать.

Дибров же часто вызывал у окружающих возмущение. Особенно, когда на встрече с рублевскими мужчинами рассказывал об интимных талантах своей жены. По слухам, иногда Полина приходила на встречи с друзьями в ссадинах и синяках, но, вероятно, это была часть постельных игр, а не последствия рукоприкладства.

"За Полину рада, Дибров уж совсем границ не знал и, я так понимаю, до сих пор не знает. Рома, конечно, удивил всех, до сих пор челюсти собираем с пола", – признались знакомые.

По их словам, отношения между Дибровой и Товстиком могли завязаться во время совместных посиделок. Елена часто не досиживала до конца, отправляясь к детям, а Полина с Романом оставались беседовать наедине – не исключено, что тогда между ними и вспыхнули чувства. Друзья говорят, что ничего не предвещало такого громкого скандала, поскольку бизнесмен всегда был семьянином, а сейчас, видимо, сильно влюбился.

Ранее источники рассказали, что ведущий позволял себе прилюдно унижать супругу.

Источник: соцсети
По теме

Падение сразу семи городов: в зоне СВО сложилась уникальная ситуация

Военные эксперты внимательно следят за развитием событий

"Мы готовы": в России пригрозили уничтожением США

Американцам напомнили, какими ресурсами обладает российская армия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей