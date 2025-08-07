"Дима границ не знал": друзья назвали истинную причину развода Дибровых

По их словам, в браке модели и ведущего было много трудностей

Знакомые из рублевской тусовки, в которой были также семьи Дибровых и Товстик, рассказали подробности громкого скандала с изменой. По их словам, о женах богачей они не могут сказать ничего плохого, в отличие от знаменитого ведущего.

Например, Елена Товстик всегда была очень порядочной и верной супругой. Она не циклилась на деньгах, а все дорогие подарки от Романа воспринимала с благодарностью, но откладывала на будущее детям. Бизнесмен очень тепло отзывался о жене и относился к ней как королеве, но в свою семью они старались лишний раз никого не подпускать.

Дибров же часто вызывал у окружающих возмущение. Особенно, когда на встрече с рублевскими мужчинами рассказывал об интимных талантах своей жены. По слухам, иногда Полина приходила на встречи с друзьями в ссадинах и синяках, но, вероятно, это была часть постельных игр, а не последствия рукоприкладства.

"За Полину рада, Дибров уж совсем границ не знал и, я так понимаю, до сих пор не знает. Рома, конечно, удивил всех, до сих пор челюсти собираем с пола", – признались знакомые.

По их словам, отношения между Дибровой и Товстиком могли завязаться во время совместных посиделок. Елена часто не досиживала до конца, отправляясь к детям, а Полина с Романом оставались беседовать наедине – не исключено, что тогда между ними и вспыхнули чувства. Друзья говорят, что ничего не предвещало такого громкого скандала, поскольку бизнесмен всегда был семьянином, а сейчас, видимо, сильно влюбился.

Ранее источники рассказали, что ведущий позволял себе прилюдно унижать супругу.