"Слушала и молчала": появились слухи об унижениях Полины Дибровой в браке

"Слушала и молчала": появились слухи об унижениях Полины Дибровой в браке
Фото: соцсети
Оказалось, союз модели и журналиста был полон сложностей

Спустя 16 лет брака и рождение троих детей Полина Диброва решила уйти от своего знаменитого супруга к более богатому и молодому мужчине. После появившийся новости знакомые стали делиться подробностями отношений между моделью и телеведущим, утверждая, что там было все далеко от идеала.

Официантка, которая как-то работала на 60-летнем юбилее Диброва, рассказала, что журналист относился к своей жене не лучшим образом. Во время мероприятия он напился и стал прилюдно унижать супругу после того, как один из гостей отметил положительное влияние Полины на него.

Дмитрий в ответ вышел из себя. Он заявил, что к его достижениям супруга не имеет никакого отношения. Знаменитость указал, что о девушке все знают только благодаря его фамилии, и ее задача одна – ублажать его по утрам. И даже с этим Полина не справляется, поскольку "спит со всеми, кроме него".

"Она слушала все и молчала. И ее мама была на его дне рождении. Полина уехала через полчаса, а он пошел искать телок", – признались очевидцы.

Также люди утверждают, что Дибров не долго горевал из-за измены своей жены. Поговаривают, что его видели в одном из столичных ресторанов в компании новой молодой зазнобы, которой он без стеснения оказывал физические знаки внимания.

Кто будет представлять интересы Полины Дибровой в бракоразводном процессе, пока неизвестно. А вот помочь Елене Товстик бороться за шестерых детей намерена Екатерина Гордон, которая пообещала наказать ее мужа-изменщика, сообщает женский журнал "Клео.ру"

Источник: соцсети
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