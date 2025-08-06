Дибров решил жестко отомстить жене за измену с другом семьи

Журналист намерен лишить модель всего

Дмитрий Дибров готовится к затяжным судебным разбирательствам по делу о разводе с супругой Полиной. Ведущий настроен серьезно – он планирует лишить модель всего, что дал ей за 16 лет брака. Это касается и троих детей, опеку над которыми знаменитость хочет заполучить. Так он намерен жестко отомстить жене за измену с другом семьи Романом Товстиком.

Сообщается, что разбирательство по имуществу Дибровых будет нешуточным. Ведущий уже нанял адвоката Александра Добровинского, который намерен выбивать все совместно нажитое в пользование журналиста.

Например, среди имущества супругов – шикарный трехэтажный особняк, который Дибров специально купил для своей супруги. По его словам, всей обстановкой, выбором дома и прочими деталями занималась Полина, а он лишь давал на все деньги. Стоимость недвижимости оценивается в 750 млн рублей. Также у ведущего есть два элитных автомобиля, оформленных на него.

При этом источники говорят, что измена Полины Дибровой случилась не на пустом месте – долгое время журналист относился к супруге как предмету роскоши. На своем юбилее он напился и стал поливать модель грязью в присутствии друзей и родственников, из-за чего та срочно уехала с мероприятия в расстроенных чувствах. После этого Дмитрий, как уверяют источники, отправился на поиски доступных дам.