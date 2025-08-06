Жена прокомментировала слухи о разрыве с Дибровым

Схваченная на измене жена сделала шокирующее заявление о разрыве с Дибровым
Дмитрий Дибров с женой. Фото: соцсети
Личные проблемы знаменитостей обсуждает вся страна

В семье известного шоумена Дмитрия Диброва вспыхнул громкий конфликт. По сообщениям СМИ, его молодая супруга Полина изменила ему с давним другом семьи. Предательство вскрылось неожиданно – пока артист гостил у товарища в Испании, весь свет уже обсуждал, с кем и где проводит время его благоверная.

По слухам, мужчина тяжело воспринял новость о неверности. Вернувшись в Москву, он отправился в бар, где, по словам очевидцев, выглядел разбитым и угощал всех посетителей алкоголем, явно пытаясь заглушить боль. Любопытные кадры опубликовал Телеграм-канал "Трапезник".

Телеграм-канал "Трапезник".

Возможная изменщица, в свою очередь, после разразившегося скандала повела себя уверенно. Она вывезла подруг по клубу "рублевских жен" в Ереван, а в общении с журналистами категорично заявила, что в их семье все спокойно. По ее словам, отношения с Дмитрием отличные, никаких комментариев они давать не собираются и "продолжают жить, как прежде". Эти слова шокировали публику, которая видела и фотографии убитого горем обманутого мужа, и пронзительные признания жены предполагаемого любовника Полины.

Тем временем, избранником девушки называют бизнесмена Романа Товстика. Утверждается, что ради встреч с ней он арендовал дом рядом с особняком Дибровых и сам решил раскрыть правду, якобы не справившись с нахлынувшими чувствами. Более того, мужчина подал на развод и, как сообщается, требует того же от Полины.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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