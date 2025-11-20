Россия атаковала "крупную рыбу"

Россия с высокой долей вероятности уничтожила высших офицеров НАТО в Сумах, ударив "Цирконом", пишет обозреватель Baijiahao. Использование гиперзвукового вооружения, считает автор, стало следствием нарушения тех самых "красных линий", о которых говорили в Кремле.

Украинская сторона уже подтвердила ракетный удар. А Владимир Зеленский заявил, что ВС России ударили именно "Цирконом", способным развивать скорость до 8-9 Махов с дальностью полета свыше 1 тыс. км. Такая разработка грозит даже военно-морским силам США.

Автор материала отмечает, ссылаясь на военных аналитиков, что РФ увидела "крупную рыбу": НАТО расширяет собственное присутствие и участие в военном конфликте. А высшие чины альянса привлекаются в качестве добровольцев – речь идет о действующих генералах Североатлантического альянса, которые служат в украинской армии.

Применение такого вооружения обозреватель считает примером значимых изменений в стратегии Москвы. Минобороны уже не отводит центральную роль артиллерии и отдает приоритет высокоточным ударам.

Для постоянного натиска противника РФ использует дроны с недорогостоящим ударным вооружением высокой точности, подступаясь к группировке ВСУ в Красноармейске и Димитрове: украинские силы медленно затягивают в "клещи".

В НАТО, между тем, отреагировали максимально сдержанно: генсек на протяжении двоих суток хранил молчание, после чего лишь дежурно выразил "обеспокоенность". Однако никакой информации о жертвах среди офицеров НАТО не упоминалось.

"Это только подтверждает предположения, что, с большой долей вероятности, был атакован высший состав НАТО, но признать это публично альянс боится", – считает автор.

В Military Watch Magazine ранее заявляли, что "Циркон" ударил по военной цели в Сумской области. А ВСУ сообщили, что ракета поразила объект "ключевой инфраструктуры".