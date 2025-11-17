MWM: Россия впервые испытала в бою гиперзвуковой "Циркон"

Удар мог быть нанесен по военной цели в Сумах

Военно-морской флот России ударил "Цирконом" по военной цели в Сумской области – в ВСУ заявили, что снаряд поразил один из объектов "ключевой инфраструктуры", сообщает Military Watch Magazine. В издании заявляют, что Россия впервые применила эту крылатую ракету с наземной пусковой установки, а не с боевого корабля.

Впервые об испытаниях разработки было объявлено в начале 2024 года. В тот момент российский лидер Владимир Путин отмечал, что ракета движется со скоростью в девять Махов с дальностью свыше 1 тыс. километров.

Впервые ракета этого типа была применена в испытательных условиях в 2021-м . Ее довольно сложно перехватить из-за параметров дальности и скорости. Как следует из материала, разработка играет ключевую роль, нацеленную на поддержание океанского флота. А на момент распада Советского Союза отсутствовал какой-либо проект по строительству нового эсминца, либо крейсера.

В Минобороны уточняли, что с "Цирконом" у военно-морских сил России появилась возможность для точечных и мощных ударов по противнику как на воде, так и на земле. Ракета преодолевает современные ПВО и ПРО.

Ранее в медиа писали о возможном применении этой крылатой ракеты по цели в Сумах: удар предположительно мог быть нанесен 14 ноября, сообщал пророссийский подпольщик, и в объекте могли находиться высокопоставленные военнослужащие ВСУ, включая командование, генералитет и, возможно, офицеров НАТО.