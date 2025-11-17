MWM: Россия впервые испытала в бою гиперзвуковой "Циркон"

MWM: Россия впервые испытала в бою гиперзвуковой "Циркон"
Фото: кадр из видео Минобороны России
Удар мог быть нанесен по военной цели в Сумах

Военно-морской флот России ударил "Цирконом" по военной цели в Сумской области – в ВСУ заявили, что снаряд поразил один из объектов "ключевой инфраструктуры", сообщает Military Watch Magazine. В издании заявляют, что Россия впервые применила эту крылатую ракету с наземной пусковой установки, а не с боевого корабля.

Впервые об испытаниях разработки было объявлено в начале 2024 года. В тот момент российский лидер Владимир Путин отмечал, что ракета движется со скоростью в девять Махов с дальностью свыше 1 тыс. километров. 

Впервые ракета этого типа была применена в испытательных условиях в 2021-м . Ее довольно сложно перехватить из-за параметров дальности и скорости. Как следует из материала, разработка играет ключевую роль, нацеленную на поддержание океанского флота. А на момент распада Советского Союза отсутствовал какой-либо проект по строительству нового эсминца, либо крейсера.

В Минобороны уточняли, что с "Цирконом" у военно-морских сил России появилась возможность для точечных и мощных ударов по противнику как на воде, так и на земле. Ракета преодолевает современные ПВО и ПРО.

Ранее в медиа писали о возможном применении этой крылатой ракеты по цели в Сумах: удар предположительно мог быть нанесен 14 ноября, сообщал пророссийский подпольщик, и в объекте могли находиться высокопоставленные военнослужащие ВСУ, включая командование, генералитет и, возможно, офицеров НАТО.

Источник: Military Watch Magazine ✓ Надежный источник
По теме

Удар возмездия Армии России заставил Киев заговорить

Энергетическая система Незалежной сильно пострадала

Последнее мирное лето. В Германии сделали громкое заявление о войне с Россией

Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей