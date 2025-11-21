Подруга раскрыла планы Диброва сделать предложение руки и сердца

Личная жизнь бывших супругов вызывает невероятный интерес у публики

В истории громкого разрыва Дмитрия и Полины Дибровых неожиданно произошел новый поворот, который может удивить даже тех, кто уже привык к постоянным слухам и сплетням вокруг этого семейства.

На просторах интернет-пространства появилась любопытная информация о том, что шоумен тщательно готовится к встрече Нового года и планирует провести праздничную ночь вместе с бывшей возлюбленной. Более того, прямо в этот вечер он хочет снова предложить ей руку и сердце.

Подруга семьи рассказала, что мужчина подошел к событию максимально внимательно: он уже выбрал место, продумал подарок и, судя по всему, настроен очень серьезно. По ее словам, вероятность того, что Полина согласится, довольно высока – женщина утверждает, что сейчас бывшая жена шоумена снова свободна, а значит, шанс на примирение действительно существует.

Собеседница журналистов призналась, что верит в то, что чувства между ними никуда не исчезли. Она заметила, что прежняя привязанность часто дает о себе знать даже после конфликтов, а детям особенно важно видеть родителей вместе.

Напомним, ранее Полина намекнула на расставание с Романом Товстиком, ради которого разрушила семью, хотя в прессе появлялись сообщения, что они по-прежнему живут вместе в загородном доме. Позже обсуждались и слухи о том, что Товстик якобы изменял ей в процессе отношений.

Развод Дибровых действительно оказался крайне грязным – скандалы следовали один за другим, а сейчас в Сети активно обсуждают пикантный инцидент с появлением телеведущего на публике с расстегнутой ширинкой.