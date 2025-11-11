Диброву может грозить три года тюрьмы после инцидента с видео - юрист Соловьев

Публика с сочувствием наблюдает за тем, как меняется жизнь шоумена

История с неоднозначным видео Дмитрия Диброва может обернуться для телеведущего серьезными последствиями. Недавно в интернет-пространстве появился ролик, на котором мужчина, до боли похожий на Дмитрия, в сопровождении молодой женщины ходит по улице со спущенными штанами и торчащим наружу детородным органом.

Комментируя ситуацию, заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в зависимости от обстоятельств дело может дойти даже до уголовной статьи. По словам эксперта, в лучшем случае действия Диброва могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Тогда наказание ограничится штрафом до тысячи рублей или арестом на срок до пятнадцати суток.

Однако ситуация может оказаться куда серьезнее, если пикантную сцену увидели несовершеннолетние. Юрист подчеркнул, что в таком случае речь пойдет уже о статье 135 УК РФ – "развратные действия", предусматривающей до трех лет лишения свободы.

Таким образом, все будет зависеть от того, кто именно стал зрителем скандального инцидента. Если подтвердится, что к зрелищу имели доступ лица младше 16 лет, расследование может принять уголовный характер.

Пока сам телеведущий ситуацию не комментирует, но общественность уже обсуждает, станет ли этот инцидент концом его карьеры или еще одним громким скандалом, который вскоре забудут.

К слову, недавно шоумен ответил на вопрос о воссоединении с бывшей женой.