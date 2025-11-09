Кушанашвили уличил возлюбленного Дибровой во лжи

Курс рубля
Шоумен Отар Кушанашвили вновь высказался о громком разводе Дмитрия и Полины Дибровых. Он поддержал брошенного коллегу и подверг сомнению состоятельность нового избранника Полины – Романа Товстика.
По словам знаменитости, история краха семьи превращается в фарс и унижает обоих супругов. Он отметил, что особенно сочувствует брошенному мужу, которому пришлось пережить публичное оскорбление.
Журналист не скрывает недоумения: ему непонятно, как девушка могла уйти от супруга, с которым прожила столько лет. По его мнению, Товстик не похож на человека, ради которого стоит рушить семью.
Журналист также подчеркнул, что сильно сомневается в заявлениях о богатстве нового возлюбленного Дибровой, предположив, что его "миллиарды" могут оказаться мнимыми, и очень может быть, что он шикует "в кредит".
