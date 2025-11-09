Кушанашвили уличил возлюбленного Дибровой во лжи

Кушанашвили уличил любовника Дибровой во лжи
Отар Кушанашвили. Кадр: YouTube
Новые отношения бизнесвумен интересуют многих

Шоумен Отар Кушанашвили вновь высказался о громком разводе Дмитрия и Полины Дибровых. Он поддержал брошенного коллегу и подверг сомнению состоятельность нового избранника Полины – Романа Товстика.

По словам знаменитости, история краха семьи превращается в фарс и унижает обоих супругов. Он отметил, что особенно сочувствует брошенному мужу, которому пришлось пережить публичное оскорбление.

Журналист не скрывает недоумения: ему непонятно, как девушка могла уйти от супруга, с которым прожила столько лет. По его мнению, Товстик не похож на человека, ради которого стоит рушить семью.

Журналист также подчеркнул, что сильно сомневается в заявлениях о богатстве нового возлюбленного Дибровой, предположив, что его "миллиарды" могут оказаться мнимыми, и очень может быть, что он шикует "в кредит".

Источник: YouTube-шоу "Шоу Без Купюр" ✓ Надежный источник

Украинцы массово бегут из Европы в Россию: раскрыта причина

Незалежные стали смотреть на многие вещи иначе

Запад латает дыру: в Брюсселе разработали 2 схемы спасения Украины

Европе все сложнее содержать Незалежную

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей