Адвокат Жорин рассказал, сколько миллионов Лурье может взыскать с Долиной

Певица неосновательно пользуется жильем, считает юрист

Полина Лурье, чье право собственности на недвижимость в Хамовниках было признано в Верховном суде, вправе обратиться в суд за взысканием с Ларисы Долиной компенсации после заключения сделки. Такое мнение выразил адвокат Сергей Жорин, уточнив, что основанием может стать факт нахождения Долиной в квартире без разрешения собственника.

Квартира, напомнил юрист, находится в собственности Лурье. А народная артистка находится в ней с неосновательным пользованием. Поэтому Лурье запросто может потребовать взыскать плату с Долиной за фактическое пользование жильем, неосновательное обогащение или убытки.

Сумма в таком случае будет рассчитываться, исходя из рыночной ставки (по недвижимости в аналогичных параметрах в том же районе). Примерно – от 200-400 тыс. рублей по минимальной планке и выше.

"За полтора года сумма может исчисляться миллионами рублей, – уточнил Жорин.

До этого сообщалось о планах Долиной взыскать с Лурье сумму в размере около 1 млн рублей за ЖКУ, которые выплачивала певица в течение полутора лет. В неотапливаемый сезон Долина платила около 47 тыс. рублей в месяц, зимой – примерно на 8 тысяч больше. Однако право собственности до декабря 2025 года не было признано за покупательницей.