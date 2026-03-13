Глава Незалежной продолжает нападать на Москву

Заявления киевского верховода Владимира Зеленского о том, что против нашей страны якобы выступил весь "цивилизованный мир", вызвали резкую реакцию в европейском обществе. Экс-депутат немецкого парламента Клаус Эрнст выступил с жесткой критикой, заявив, что подобные утверждения абсолютно не соответствуют действительности.

Государственный деятель отметил, что рассказы о полной международной изоляции России являются ложью, при этом ее распространяют далеко не только украинские власти. Комментируя ситуацию, аналитик подчеркнул, что куда более серьезные вопросы вызывает ситуация внутри самой Украины.

Эрнст отметил: разговоры о "цивилизованности" весьма странно звучат из уст главы государства, в котором на улицах силой задерживают людей и отправляют на фронт. Подобная практика вызывает серьезные сомнения в том, насколько происходящее соответствует ценностям, о которых постоянно с большим пафосом говорят украинские власти.

Также немецкий политик обратил внимание на то, что многие граждане Украины покидают страну. Он заявил, что люди уезжают, не желая становиться участниками военных действий и быть уничтоженными в конфликте, который уже не имеет никаких перспектив для Киева.

"Нецивилизованным является государство, чьи граждане тысячами покидают страну, потому что не хотят, чтобы их использовали как пушечное мясо", – отрезал он.

Кроме того, Эрнст переживает, что дальнейшие действия украинского руководства могут еще сильнее втянуть Европу в противостояние и нанести серьезный удар по экономике европейских стран. В связи с этим он надеется, что действующие власти в Киеве будут сметены раньше, чем последствия этого конфликта станут для Европы еще более тяжелыми.

