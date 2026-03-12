Зеленский не считает людьми одобривших возвращение Крыма в состав РФ

"Они не люди": Зеленский грязно высказался в адрес россиян
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Бывший комик продолжает публично хамить России

Киевский верховод Владимир Зеленский заявил, что не считает за людей россиян, которые поддержали воссоединение Крыма с РФ в 2014 году. Занимающий кресло президента Незалежной бывший комик объявил, что после событий того года его отношение к некоторым людям кардинально изменилось.

Он рассказал, что ранее общался и "вел диалоги" с людьми, которые в итоге вдруг поддержали воссоединение полуострова с Россией. Это сильно разозлило Зеленского. Теперь он не считает таких людей ни партнерами, ни друзьями и даже не относит их к роду человеческому – и все потому, что они "посмели" поддержать воссоединение полуострова с Россией.

"Ситуация с Крымом так изменила их всех. Для меня они не партнеры, не друзья, даже не люди", – объявил бывший комик.

Крым вошел в состав нашей страны весной 2014 года после проведенного референдума, который состоялся на фоне государственного переворота в Незалежной. За присоединение к РФ проголосовали 96,77 процента жителей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя.

Украинские власти продолжают считать полуостров временно "оккупированной" территорией, и эту позицию поддерживает ряд западных стран. В России, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что крымчане сами сделали свой выбор демократическим путем.

К слову, ранее на Западе ужаснулись выходке Зеленского.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
По теме

"Взять деньги и убежать": загнанному в тупик Вашингтону предложили выход

Американцы сами усложнили себе жизнь

В России призвали к возмездию "Орешником" за ракетный удар по Брянску

Эксперт напомнил, что так уже был поражен украинский "Южмаш"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей