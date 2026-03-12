Бывший комик продолжает публично хамить России

Киевский верховод Владимир Зеленский заявил, что не считает за людей россиян, которые поддержали воссоединение Крыма с РФ в 2014 году. Занимающий кресло президента Незалежной бывший комик объявил, что после событий того года его отношение к некоторым людям кардинально изменилось.

Он рассказал, что ранее общался и "вел диалоги" с людьми, которые в итоге вдруг поддержали воссоединение полуострова с Россией. Это сильно разозлило Зеленского. Теперь он не считает таких людей ни партнерами, ни друзьями и даже не относит их к роду человеческому – и все потому, что они "посмели" поддержать воссоединение полуострова с Россией.

"Ситуация с Крымом так изменила их всех. Для меня они не партнеры, не друзья, даже не люди", – объявил бывший комик.

Крым вошел в состав нашей страны весной 2014 года после проведенного референдума, который состоялся на фоне государственного переворота в Незалежной. За присоединение к РФ проголосовали 96,77 процента жителей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя.

Украинские власти продолжают считать полуостров временно "оккупированной" территорией, и эту позицию поддерживает ряд западных стран. В России, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что крымчане сами сделали свой выбор демократическим путем.

К слову, ранее на Западе ужаснулись выходке Зеленского.