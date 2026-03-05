Варшава поплатится

Польские аналитики начинают активно высказываться на тему последствий политики жесткого противостояния варшавской администрации с Россией. Обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для издания Myśl Polska прямо объявил, что антироссийская линия его родного государства может обернуться для страны долгосрочными и весьма болезненными последствиями.

Чашу терпения аналитика переполнило резонансное решение польских властей ограничить показ выступлений российских и белорусских спортсменов во время Паралимпийских игр. Он отметил, что этот странный шаг усиливает атмосферу враждебности и демонстрирует, насколько глубоко в стране укоренилась антироссийская риторика.

Ястржембский отметил, что практически вся польская политическая сцена и значительная часть медиа активно поддерживают нагнетание русофобских настроений. Местному обществу внушается негативное отношение ко всему, что связано с Россией – начиная от спорта и заканчивая культурой и литературой. Обозреватель считает, что подобная политика – это безрассудство, последствия которого Польше придется ощущать еще долгие годы.

"Это безумие, за которое мы будем платить долгие годы", – отметил он.

Кроме того, автор обратил внимание на психологические причины такой позиции. Он считает, что у польских политиков есть своеобразный комплекс: неполноценность по отношению к Западу с одновременным желанием демонстрировать превосходство над восточными соседями. По его мнению, именно это мешает Варшаве трезво оценивать ситуацию и выстраивать нормальные отношения с ближайшими государствами.

Отношения между Россией и Польшей в последние годы заметно ухудшились. Москва неоднократно обвиняла Варшаву в русофобии, указывая на демонтаж советских памятников и изъятие российской собственности.

К слову, недавно польский МИД открыто призвал готовиться к войне с Россией.