Mysl Polska: Польше придется ответить за ненависть к Москве

Польшу огорошили плохими новостями из-за хода против Москвы: "Это безумие"
Фото: www.unsplash.com
Варшава поплатится

Польские аналитики начинают активно высказываться на тему последствий политики жесткого противостояния варшавской администрации с Россией. Обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для издания Myśl Polska прямо объявил, что антироссийская линия его родного государства может обернуться для страны долгосрочными и весьма болезненными последствиями.

Чашу терпения аналитика переполнило резонансное решение польских властей ограничить показ выступлений российских и белорусских спортсменов во время Паралимпийских игр. Он отметил, что этот странный шаг усиливает атмосферу враждебности и демонстрирует, насколько глубоко в стране укоренилась антироссийская риторика.

Ястржембский отметил, что практически вся польская политическая сцена и значительная часть медиа активно поддерживают нагнетание русофобских настроений. Местному обществу внушается негативное отношение ко всему, что связано с Россией – начиная от спорта и заканчивая культурой и литературой. Обозреватель считает, что подобная политика – это безрассудство, последствия которого Польше придется ощущать еще долгие годы.

"Это безумие, за которое мы будем платить долгие годы", – отметил он.

Кроме того, автор обратил внимание на психологические причины такой позиции. Он считает, что у польских политиков есть своеобразный комплекс: неполноценность по отношению к Западу с одновременным желанием демонстрировать превосходство над восточными соседями. По его мнению, именно это мешает Варшаве трезво оценивать ситуацию и выстраивать нормальные отношения с ближайшими государствами.

Отношения между Россией и Польшей в последние годы заметно ухудшились. Москва неоднократно обвиняла Варшаву в русофобии, указывая на демонтаж советских памятников и изъятие российской собственности.

К слову, недавно польский МИД открыто призвал готовиться к войне с Россией.

Источник: Mysl Polska ✓ Надежный источник
По теме

"Поставили крест": в США объявили Киеву дурные новости

Положение Незалежной резко ухудшилось из-за последних изменений на международной арене

Иран пообещал месть США за удар по своему фрегату

В Тегеране даст ответ за атаку на судно, которое находилось в международных водах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей