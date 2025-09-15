Najwyższy Czas: Польша не смогла ответить на заявления Небензи в Совбезе ООН

Политики перешли на оскорбления, отказавшись предоставить доказательства причастности РФ к инциденту с дронами

Во время экстренного заседания Совбеза ООН по польскому инциденту с беспилотниками российский представитель Василий Небензя указал, что армия России не наносила удары по Польше, а дальность российских дронов не позволяла им достичь территории страны. Это вызвало истерику польских политиков, они не смогли ответить на аргументы и начали осыпать Россию оскорблениями, пишет Najwyższy Czas.

Во время своего выступления Небензя отметил, что если Варшава заинтересована в снятии напряженности после инцидента, то российский МИД готов предложить сотрудничество в вопросе расследования случившегося. Он отметил, что лучше воспользоваться предложением, а не прибегать к "громкой дипломатии". Также российский представитель подчеркнул, что к провокации могла быть причастна украинская сторона.

В итоге подобные слова польские политики восприняли крайне резко. Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский написал в соцсетях, что если российские беспилотники не могли долететь до Польши, то "произошло чудо". Польский посол в Варшаве Богдан Клиха заявил, что Москва "безбожно лжет", когда указывает на эскалацию напряженности со стороны поляков. Также другие чиновники обвинили Россию в манипуляциях и "игре в дурака".

При этом первые лица Польши не прокомментировали по существу слова Василия Небензи, отметили журналисты.

Ранее эксперты отметили, что после инцидента с дронами стало известно самое слабое место НАТО.