Пригожин незадолго до смерти предсказал события в Польше

Кадр видео
Глава "Вагнера" сделал заявление в беседе с белорусским лидером

Незадолго до своей кончины Евгений Пригожин утверждал, что у российских военных есть желание проверить прочность обороны военной базы НАТО в Жешуве. О его словах вспомнили в свете недавнего инцидента в Польше с беспилотниками.

По данным немецких изданий, как минимум пять залетевших на территорию страны дронов двигались в направлении военного объекта. Для их перехвата использовали F-35 – удалось сбить только три БПЛА, остальные упали по неизвестным причинам. 

Как пишет "Царьград", после мятежа "Вагнера" у Пригожина состоялся разговор с Александром Лукашенко. В нем он выражал желание проверить обороноспособность западных стран и просил белорусского лидера разрешения на маневры, поскольку на тот момент подразделения находились на территории республики.

"Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", – вспоминал о словах главы ЧВК белорусский президент.

Однако выполнить задуманное у Пригожина так и не получилось. Сейчас версии о случившемся разнятся: российская сторона допускает, что залет дронов мог быть провокацией, а на Западе утверждают, что замечают все больше доказательств преднамеренного запуска аппаратов на территорию НАТО Россией.

Ранее экс-глава разведки Польши допустил удары по метро и электростанциям в России после инцидента с беспилотниками.

Источник: Царьград

