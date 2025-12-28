Елена Товстик назвала причину измен мужа

Девушка постаралась быть максимально откровенной

Елена Товстик откровенно рассказала, почему, по ее мнению, ее брак начал разрушаться. В разговоре с Ксенией Собчак она призналась, что связывает измены мужа с тем, что на протяжении долгого времени практически не выходила из состояния беременности. По словам Елены, супруг принципиально избегал интимной близости, пока она ждала ребенка, и именно это стало отправной точкой для его двойной жизни.

Она подчеркнула, что сама смотрела на ситуацию иначе, чем принято. Елена дала понять, что не приравнивала физическую близость к измене и сознательно не пыталась искать подтверждения неверности. Ради сохранения семьи она предпочитала закрывать глаза на тревожные сигналы и не разрушать привычное течение жизни.

Дама объяснила, что спустя годы совместной жизни любовь для нее перестала сводиться к сексу. На первый план вышли уважение, общие ценности, дети и крепкая семья. Она убеждена, что именно эта устойчивая, внешне благополучная жизнь вызывала зависть со стороны Полины Дибровой.

Товстики прожили вместе 22 года. О разводе стало известно почти сразу после того, как появились слухи о романе бизнесмена с Полиной Дибровой. При этом, несмотря на обвинения со стороны Елены, сама Диброва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к распаду ее семейства и настаивала, что проблемы в браке существовали задолго до ее появления в жизни Романа.