Минтранс назвал терроризмом атаку ВСУ на российский СПГ-танкер

Минтранс выступил с заявлением после атаки на российский СПГ-танкер
Фото: freepik.com (сгенерировано ИИ)
Москва обвинила ЕС в попустительстве

Атака российского газовоза "Арктик Метагаз", совершенная с берегов Ливии безэкипажными катерами Украины в Средиземном море – акт международного терроризма и морское пиратство. С таким заявлением выступили в Минтрансе.

Танкер, следовавший у вод Мальты, был атакован 3 марта. Судно следовало с грузом, который был оформлен по всем международным правилам. Всех членов экипажа благодаря действиям местных (мальтийских) и российских спасателей удалось спасти.

В ведомстве назвали атаку танкера преступным действием, которое было совершено при попустительстве Евросоюза. 

Это не единственный случай нападения на российские танкеры: в конце 2025-го был атакован Midvolga 2 у берегов Турции. Судно было атаковано дроном в акватории Черного моря, следуя из РФ в Грузию. Танкер доставлял подсолнечное масло.

Известно, что на борту Midvolga 2 находились 13 членов экипажа. Пострадавшие отсутствовали.

В одном из материалов FT сравнивался танкерный конфликт между Россией и Украиной с аналогичным действиями во время ирано-иракского конфликта. Несмотря на отсутствие значимых для мировой экономики последствий, страховщики взвинтили тарифы для судов. Подробнее – в нашем материале.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Новые переговоры Украины и России: Киев сделал срочное заявление

Стороны продолжают обсуждать затянувшийся конфликт

"Герани" ударили по военному грузу НАТО у границы с Румынией

Зарево было видно за десятки километров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей