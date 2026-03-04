Минтранс назвал терроризмом атаку ВСУ на российский СПГ-танкер

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Атака российского газовоза "Арктик Метагаз", совершенная с берегов Ливии безэкипажными катерами Украины в Средиземном море – акт международного терроризма и морское пиратство. С таким заявлением выступили в Минтрансе.
Танкер, следовавший у вод Мальты, был атакован 3 марта. Судно следовало с грузом, который был оформлен по всем международным правилам. Всех членов экипажа благодаря действиям местных (мальтийских) и российских спасателей удалось спасти.
В ведомстве назвали атаку танкера преступным действием, которое было совершено при попустительстве Евросоюза.
Это не единственный случай нападения на российские танкеры: в конце 2025-го был атакован Midvolga 2 у берегов Турции. Судно было атаковано дроном в акватории Черного моря, следуя из РФ в Грузию. Танкер доставлял подсолнечное масло.
Известно, что на борту Midvolga 2 находились 13 членов экипажа. Пострадавшие отсутствовали.
В одном из материалов FT сравнивался танкерный конфликт между Россией и Украиной с аналогичным действиями во время ирано-иракского конфликта. Несмотря на отсутствие значимых для мировой экономики последствий, страховщики взвинтили тарифы для судов. Подробнее – в нашем материале.
Стороны продолжают обсуждать затянувшийся конфликт
Зарево было видно за десятки километров