Чем обернется "танкерная война" между Россией и Украиной

Оценена вероятность вмешательства НАТО

Остановка действия зерновой инициативы привела к новому витку противостояния между Москвой и Киевом. Украинские военные после этого попытались атаковать российские черноморские порты, а также судна в Черном море. ВС РФ, в свою очередь, разбомбили украинские гавани. Все это напоминает танкерную войну во время ирано-иракского конфликта, утверждает Financial Times.

Украина открыла свои порты для зарубежных судов по альтернативному маршруту. Основная цель такого маневра – спровоцировать Россию нанести по кораблям ракетный удар, надеясь на задействование пятой статьи о коллективной безопасности НАТО и прямого втягивания альянса в конфликт. Одна это то, чего Москва и Запад стараются избежать.

Танкерная война в 80-ых не привела к каким-то последствиям, несмотря на постоянные нападения. Единственное – страховщики попросту повысили тариф для судов, следующих по этому маршруту.

"В текущем конфликте нападение на танкеры в Черном море чревато разливом нефти и значительным экологическим ущербом для всех прибрежных государств, включая Украину. Это может заставить Киев остановиться", – указывается в статье.

При этом обозреватели посоветовали ВСУ атаковать российские порты в Черном море – в Новороссийске и Южной Озереевке. В случае, если это обернется успехом, поставки российской нефти придется осуществлять другими маршрутами, что сделает их менее выгодными для покупателей.

"Если Украине удастся заставить Россию перенаправить свой экспорт через Балтийское море, это будет означать убытки не только для Москвы, но и для ее клиентов, включая крупные развивающиеся страны и некоторых союзников Украины", – подытожили журналисты.

Ранее в США предположили, что атака на следующие на Украину суда может побудить НАТО вмешаться в ситуацию.