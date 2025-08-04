Британцы придумали новый способ навредить нашей стране

Российским разведчикам стало известно, что британские спецслужбисты готовят масштабную провокацию на морских маршрутах, которая может привести к экологической катастрофе. По данным СВР, речь идет о попытке дискредитировать транспортировку российской нефти и объявить ее угрозой для всего международного судоходства.

В разведке утверждают, что Лондон рассчитывает использовать страны западной военной коалиции для организации масштабной кампании против так называемого "теневого флота", перевозящего энергоносители.

По их информации, британская сторона намерена спровоцировать инцидент с участием одного или нескольких танкеров, который станет поводом для ужесточения давления в этой сфере.

Как заявили в СВР, противники России хотят устроить диверсию, последствия которой позволят западным странам оправдать задержание судов под предлогом борьбы с угрозой экологии. В крайнем случае это может привести к перехвату "подозрительных" кораблей в нейтральных водах с последующим конвоированием в порты стран-членов НАТО.

К слову, ранее на Западе описали судьбу России из-за шага Трампа.